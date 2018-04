Waarom de BBC een Stig van 9 meter maakt

Door: BV

De BBC heeft een 9 meter hoog standbeeld van The Stig gemaakt. Het beeld is nu onderweg van het Top Gear testparcours bij Dunsfold in het Engelse Surrey naar de Poolse hoofdstad Warschau. Onderweg zal het even halt houden in Amsterdam, Berlijn en Poznan.

Nieuwe kanaal BBC Brit

De grote Stig maakt deel uit van een marketingcampagne voor een nieuw BCC-kanaal dat wereldwijd te ontvangen moet zijn. Dat zal BBC Brit heten. Onnodig te stellen dat Top Gear één van de programma’s zal zijn. Het kanaal wordt op 1 februari gelanceerd in Polen. Later volgen dan telkens andere landen.