Politie Aalter heeft Knight Rider-achtige Octavia RS (en hij herkent je nummerplaat)

Door: AUTO55

Het systeem dat nummerplaten herkent, heet ANPR. Dat staat voor Automatic Number Plate Recognition en werkt onder zo goed als alle weersomstandigheden. Wie met een ongekeurd, niet-verzekerd of gestolen voertuig de zwarte Skoda Octavia RS van op de foto passeert (in de Oost-Vlaamse politiezone Aalter-Knesselare), zal het geweten hebben. Op voorwaarde dat de inzittenden zin hebben om in te grijpen natuurlijk - een kans die we groot inschatten, want er moeten heel wat boetes worden geïnd om de circa € 85.000 kostende ANPR terug te verdienen.

De pikzwarte Skoda zal worden ingezet bij verkeers- en anti-inbraakacties en zal eventueel ook als patrouillevoertuig worden gebruikt. Ter herhaling: de Octavia RS lust zowel diesel als benzine. Met de 184pk sterke 2.0 TDI op de vooras - dezelfde als in de VW Golf GTD - zit je ermee in 8,1 seconden aan 100km/u en ligt de top op 232km/u. Met de benzinedrinker, ook een tweeliter, lukt de honderdsprint in 6,8 tellen en bedraagt de maximumsnelheid 248km/u. Die laatste is dan ook gezegend met 220pk.