Toyota rijdt weer rally

U leest het goed: Toyota wil een vervolg breien aan de rallysuccessen van de jaren '70, '80 en '90 door in 2017 opnieuw deel te nemen aan het avontuur. Uiteraard niet meer met een Celica of Corolla, wel met een 300pk sterke Yaris die het de concurrentie moeilijk moet maken.

Geheimdoenerij

In de Le Mans Series had Toyota niet veel seizoenen nodig om zich als een dominante speler op te stellen en uiteraard wenst het merk hetzelfde in de World Rally Championship, kortweg WRC. Dat hoogste niveau van de rallysport telt inmiddels weer aardig wat fabrieksteams. Anders dan bijvoorbeeld in de Formule 1 staat harde valuta in de WRC overigens niet zozeer synoniem aan succes. De rallysport kent veel meer externe factoren om het hoogste podium te kunnen bestijgen. Bovendien hebben WRC-teams zo hun eigen truukjes om hun kansen te vergroten. Niet voor niets wordt elk rallywapen achter gesloten deuren ontwikkeld.

Testwerk

In de maanden die volgen zal Toyota de Yaris WRC aan heel wat bijkomend testwerk onderwerpen. Speciaal daarvoor werd een team aangewezen, met onder meer Eric Camilli, een 27-jarig natuurtalent uit Frankrijk en ervaren rotten Sebastian Lindholm en Stéphane Sarrazin aan boord. Laatstgenoemde rijdt al voor Toyota in het World Endurance Championship en won in het verleden ook al verschillende grote rally's, waaronder de Tour de Corse.