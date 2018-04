9 auto's die (bijna) niet verkopen

Hekkensluiters zijn er altijd. Dus ook onder de auto's. Arme drommels die niemand hebben wil. Waarom? Vaak is het louter een kwestie van imago. Maar enkele zijn werkelijk rampzalige rammelbakken of zien er gewoonweg niet uit. Een lijstje van fonkelnieuwe auto's die in 2014 alleen bedolven onder mooie praatjes en massa's korting hun weg naar een (Duitse) koper vonden. Doodverklaarden komen we ook tegen, wakker gekust als het ware.