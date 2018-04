Nismo GT-R LM: tegen de stroom in

Door: AUTO55

Tijdens de rust van de afgelopen Super Bowl - de hoogmis van de Amerikaanse National Football League, niet te verwarren met soccer, liet Nissan ruim 110 miljoen mensen met de gloednieuwe Maxima kennismaken, een model dat bij ons niet (meer) verkocht wordt. Maar toch was de hoofdrol voor een andere vierwieler uit dezelfde stal weggelegd. Zijn naam: Nismo GT-R LM. Drie keer raden waar de 'LM' voor staat...

Apart

Dat Nissan de Nismo GT-R LM inschrijft om podia te kunnen bestijgen, ligt voor de hand. Het liefst zien de Japanners hun nieuwe en toch weer erg vreemd ogende bolide winnen in Le Mans. En net als de Deltawing, ZEOD RC en eigenlijk ook de Leaf Nismo RC (lees hier de circuittest) is de GT-R LM Nismo geen doorsnee racewagen.

Voorwielaandrijving

Het grootste nieuws is de aandrijving. De Nismo GT-R LM is namelijk voorwielaangedreven, wat zeer atypisch is voor een racer, en al zeker in deze discipline en op dit niveau. Puur voorwielaangedreven auto's worden in de racerij immers meestal ondergeschikt bevonden. Niet voor niets stammen de laatste voorwielaangedreven LMP-auto's uit het prille begin van dit millennium. Nissan beweert weliswaar alsnog een geschikte methode te hebben gevonden om veel vermogen efficiënt op het asfalt te zetten. Hoe? Om te beginnen door de voorwielen significant breder te maken dan de achterwielen. Vooraan meten ze 14 duim, tegenover 9 duim achteraan. De 16-duimswielen zijn uit magnesium gemaakt en het rubber komt van Michelin.

Voorin de Nismo GT-R LM, die 4,65m lang, 1,9m breed en slechts 1,03m hoog is, ligt een dubbel geblazen 3-liter V6. Die krachtbron - waarvan beweert wordt dat hij 1.250pk opwekt - werkt samen met een remenergierecuperatiesysteem en een sequentiële vijfbak. Een hydraulisch differentieel met beperkte slip is ook van de partij. In totaal weegt de racer amper 880kg.

LMP1

Op 12 April van dit jaar zal de GT-R LM in actie te zien zijn op het circuit van Silverstone. Hij zal er meedingen in de LMP1-klasse van de FIA World Endurance Championship. Daarna volgen Spa-Francorchamps, la Sarthe, de Nürburgring en de rest van de wereld.