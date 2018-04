Autoverkoop 2015 neemt valse start

Door: BV

Tijdens de eerste maand van 2015 werden in ons land 47.324 nieuwe wagens in het verkeer gebracht. Dat is 4,5% minder dan de 49.584 auto’s die in januari 2014 op het wegennet werden losgelaten. Dat cijfer oogt ondanks een recordeditie van het zogeheten ‘kleine’ Autosalon van Brussel niet zo hoopgevend voor de sector die een van de grootste werkgevers van het land is. Maar vakorganisatie Febiac verwacht voor dit jaar géén lagere totaalcijfers. “Het verschil is vooral te wijten aan het feit dat januari dit jaar één werkdag minder telde”, zo klinkt het. De jaarprognose blijft gehandhaafd op 485.000 stuks.

De toppers

Helemaal bovenaan de tabel van afgelopen maand staat BMW. Dat liet zo maar eventjes 4.121 stuks registreren. Het Duitse premiummerk (al kan je eigenlijk meer en meer van een volumemerk spreken) gaat Renault (3.825) en Volkswagen (3.823) vooraf. Peugeot en Opel vallen met respectievelijk 3.701 en 3.214 stuks net buiten de top 5. Een overzicht van de Top 38 hebben wij zoals steeds op onze Facebook-pagina geplaatst.

Bestelwagens en vrachtwagens

De inschrijvingen van lichte vrachtvoertuigen beginnen het jaar 2015 met een lichte toename met 1,8%: er werden 5.592 lichte vrachtvoertuigen ingeschreven tegenover 5.492 in januari 2014. Het is de categorie van vrachtvoertuigen tot 16 ton MTM die de sterkste start van het jaar kende: 166 inschrijvingen of 51% meer! Anders is het gesteld met inschrijvingen van vrachtvoertuigen boven 16 ton MTM. Die verliezen 30,9%, maar we moeten hierbij opmerken dat de markt voor deze voertuigen begin 2014 zeer sterk werd gestuwd door de rush op de laatste beschikbare Euro V-voertuigen. De Euro VI-norm die op dat ogenblik zijn intrede deed, betekende immers een prijsverhoging voor deze vrachtwagens.

Motorfietsen

De gemotoriseerde tweewielers beginnen het jaar 2015 eveneens met een terugval ten opzichte van de resultaten van 12 maanden geleden: 1.065 inschrijvingen tijdens de afgelopen maand, tegenover 1.159 januari vorig jaar.