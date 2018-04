Hoe snel kan je de Porsche 911 Turbo eigenlijk maken?

Door: BV

Als we zoeken naar het summum onder de Porsche 911 Turbo’s dan komen we niet in de huidige catalogus van het merk terecht, maar in die van 2010. Toen lanceerde Porsche de 911 GT2 RS van z’n 997-generatie. Z’n uitgeknepen 3,6l boxermotor schopte het dankzij een erg geavanceerde turbo en tal van interne aanpassingen tot 620pk. Meer dan je momenteel kan kopen. En exclusief was hij ook - er zijn er slechts 250 van gebouwd. Maar voor de krachtigste 911 moet je niet bij Porsche in Duitsland zijn, maar bij één van de talrijke tuners. Het in Abu Dhabi gevestigde PP-Performance doet een gooi naar de krachtigste 911 Turbo ooit en het gebruikt de nieuwe 991 als basis.

Van nul naar 100km/u in…

2,5 seconden! Ja, dat lees je goed. Dat is een volle tel sneller dan de exclusieve Elfer af fabriek uitbraakt. Je kan er een Bugatti Veyron mee aan het zweten krijgen. En met een stuk minder vermogen, al is de 670pk die wat motortuning en aangepaste in- en uitlaatkanalen opwekt, alles behalve miezerig te noemen. Van 0 naar 200km/u vergt ook slechts 8,5 tellen.

En de prijs?

Voor een nieuwe Porsche 911 Turbo moet je zelf zorgen. En dan vraagt de tuner nog eens € 12.000 voor de aanpassingen. Maar waar je dan mee eindigt is - volgens het bedrijf - de snelste straatlegale 911 ter wereld.