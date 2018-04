Eerste Duitse Holden Insignia VXR is een feit

Door: AUTO55

In de Opel-fabriek in Rüsselheim werd net de eerste Holden Insignia VXR geproduceerd. Dat is niets meer of minder dan een rechtgestuurde Opel Insignia OPC, die in de UK als Vauxhall Insignia VXR door de straten rijdt. Kan u nog volgen? Vauxhall is voor de Engelsen, wat Holden voor de Australiërs en Nieuw-Zeelanders en Opel voor de rest van Europa betekent. Allemaal leden van de grote GM-familie.

De in Duitsland afgeleverde Holdens zijn dus niet voor de eigen markt bestemd. In de komende maanden zullen ook de GTC, Astra VXR en Cascada met Holden-badges er van de band rollen. Later volgt de Insignia als Buick - voor de VS.