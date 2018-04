UK laat zelfrijdende auto's op straat toe

Door: AUTO55

De Britse overheid staat vanaf de zomer testwerk met zelfrijdende voertuigen op de openbare weg toe. Die tests zijn uiteraard georganiseerd en er moet steeds iemand in de vierwieler aanwezig zijn om indien nodig in te grijpen. Een stuur en pedalen blijven dus op post. De eerste tests gaan van start in Greenwhich, Milton Keysen en Bristol. De BAE Wildcat van op de foto's is één van de testwagens.

In het kader van autonoom rijden wordt ook £ 19 miljoen in een strijd om de beste zelfrijdende auto geïnvesteerd. Men vermoedt dat die industrie binnen 10 jaar zo'n £ 900 miljard waard zal zijn. Het Verenigd Koninkrijk zou graag op de eerste rij staan.