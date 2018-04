De wereld is gek op deze auto's. Wij minder...

In Europa is de VW Golf sinds jaar en dag de bestseller. Maar rij eens in de VS rond en je zal merken dat de kans Elvis Presley tegen het lijf te lopen groter is dan een Golf te zien. Ander land, andere autoliefdes. En die zijn vaak verrassend verschillend van wat wij leuk vinden.