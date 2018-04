Mercedes SL krijgt de Mille Miglia-behandeling

Door: BV

Het is dit jaar zestig jaar geleden dat Mercedes met een 300 SLR de Mille Miglia op z’n naam schreef. Op de passagierszetel zat toen Denis Jenkinson. Achter het stuur: Stirling Moss. Maar datzelfde jaar stond er ook een Mercedes 300 SL Gullwing met racenummer 417 aan de start. En ook die was eerst in z’n klasse. Om die vergeten prestatie weer onder de aandacht te brengen introduceren de Duitsers een speciaal pakket. Het zal voor het eerst te zien zijn op het Autosalon van Genève.

SL 417 Mille Miglia

Rood en mat afgewerkt carbon zijn de hoofdingrediënten van het speciale pakket. Je vindt het terug in het interieur en aan de buitenzijde. Aan het koetswerk wordt overigens ook nog een kofferspoiler toegevoegd terwijl de SL voor de gelegenheid rust op 19-duims lichtmetaal aan de voorzijde en 20” velgen aan de achterkant. Een gestuurde ophanging is standaard.

Twee versies

Mercedes biedt je de keuze uit twee motorversies. De SL 400 met z’n biturbo V6 (333pk) of de SL 500 met een V8, eveneens voorzien van tweefasige turbolading. Het pakket maakt je (in Duitsland) al € 14.000 armer als je vanaf een V6 begint en € 12.800 als je de V8 als basis neemt.