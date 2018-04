Is dit een Lexus met Toyota Yaris-genen?

Door: BV

Lexus heeft een nieuwe concept car klaar voor het Autosalon van Genève. Dat is deze LF-SA concept. Daarover is nog niet veel meer bekend dan deze foto die het bedrijf deze morgen per ongeluk de wereld in stuurde.

Gebaseerd op Toyota Yaris?

Het eerste plaagbeeld suggereert dat de LF-SA een eerste indicatie is van hoe een op de Toyota Yaris gebaseerde Lexus eruit zal zien. Dat het bedrijf plannen heeft voor een model onder de actuele CT200h, is geen geheim meer. Een productiemodel wordt ten laatste in 2018 verwacht.