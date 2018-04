Honda HR-V spreekt Europees

Door: BV

Honda heeft de HR-V vrijgegeven zoals hij in Europa op de markt komt. Eind vorig jaar zagen we daarvan op het Autosalon van Parijs nog een prototype. Deze definitieve versie, met vooral ter hoogte van de bumpers verschillen met de internationale variant, beleeft z’n debuut op de beurs in Genève.

Compacte, krachtige motoren

Honda sprong inmiddels mee op de downsizing-trein. Dat betekent dat je deze SUV nu alleen nog kan krijgen met een 1.6l dieselmotor of een 1.5l benzinecentrale. Maar ze leveren wel behoorlijk veel vermogen. 120pk voor de zelfontbrander, 130pk voor de benzine. Met de hand kies je één van de zes versnellingen en de benzine kan gekoppeld worden aan een CVT-automaat.

Magic seats

Honda noemt de achterzetels die kunnen opklappen ‘Magic Seats’. Ze zorgen voor meer vrije ruimte dan bij de concurrentie. In dit geval voor 453l koffervolume met de achterbank op z’n plaats en 1.026l wanneer ze zijn weggeklapt. Om dat mogelijk te maken is de benzinetank voor- in plaats van onder de achterzetels ondergebracht. Een kunstgreep die het merk introduceerde op de kleine Jazz, die er een regelrecht ruimtewonder door werd.

Android navigatie

Het infotainmentsysteem draait op Android 4.0.4. Honda heeft net als zoveel constructeurs tegenwoordig een eigen App-downloadapplicatie waar je extra centen kan gaan uitgeven. Aan Garmin Navigatiesoftware bijvoorbeeld. Apparaten koppelen kan via USB, HDMI, Bluetooth, Wi-Fi en MirrorLink.