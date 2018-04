1.220Nm en 925pk voor Spania GTA Spano

Door: AUTO55

Drie jaar geleden stond de Spania GTA Spano ook op het Autosalon van Genève. Maar dat was de vorige versie, met het hart van een SRT Viper en een koetswerk dat misschien toch iets te 'alternatief' was vormgegeven. Gelukkig (?) ziet het gloednieuwe model er helemaal anders uit. Dat kunnen we van de eerste teaserfoto afleiden. En er ligt voortaan een krachtcentrale van eigen makelij in de motorbaai.

Nieuwe motor

De nieuwe motor verspreidt 8 liter slagvolume over 10 cilinders en is goed voor maximaal 925pk en 1.220Nm koppel(!!). Dat zou genoeg moeten zijn om de Spaanse furie in 2,9 seconden naar 100km/u te katapulteren en een topsnelheid van 370km/u te garanderen.

Nieuw koetswerk

In het nieuwe koetswerk zit koolstofvezel, titanium, Kevlar en zelfs grafeen verwerkt. Grafeen is één van de sterkste beschikbare materialen en de 2015 GTA Spano is de eerste auto die er gebruik van maakt.

Kleine oplage

Net als van de vorige GTA Spano zullen slechts 99 exemplaren het levenslicht zien. Het eerste is op het Autosalon van Genève te bewonderen, van 5 tot 15 maart.