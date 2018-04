Porsche 901 Concept knipoogt naar oermodel

Door: AUTO55

In het hoofd van Turks designer Ege Argüden ziet de 911 van de toekomst er zo uit. Futuristisch, minimalistisch en met meer dan één knipoog naar de eerste generatie. Zoals de lengte bijvoorbeeld. Zo zou de 901 Concept, indien hij echt bestond, met 4,3m ongeveer even lang zijn als de allereerste 911 en dus bijna 20cm korter dan de huidige versie.

901?

Het oermodel ging gewoon als 911 de verkoop in, en dus niet als 901 zoals Porsche het aanvankelijk wou. Maar niet mocht. Heel dat verhaal - en nog veel meer - kom je te weten in onze geschiedenisles over de 911 van vroeger tot nu.