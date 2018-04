Uitzinnig: Mercedes G 500 4x4²

Door: BV

Twee jaar geleden besliste Mercedes AMG in een gekke bui om een zeswieler met absurd veel vermogen te bouwen op basis van de G-Klasse. In een beperkte oplage die niet alleen tekende voor een rolletje in de aanstormende nieuwe Jurassic Park, maar ondanks z’n prijskaartje van bijna € 400.000 bijna ogenblikkelijk uitverkocht was. Zo’n lange zeswieler is uiteraard best handig in de woestijn, maar er zijn nogal wat mensen die het niet in hun garage krijgen. En daarom is er nu een meer bescheiden vierwieler.

Mercedes G 500 4x4²

45cm bodemvrijheid. 1m doorwaaddiepte. Een aanloophoek van 52° en een vertrekhoek van 54°. Er is duidelijk gewerkt aan deze G 500. Hij heeft andere assen, een grondig verbrede koets en een elektronisch gestuurde ophanging met twee veren en dempers per wiel. Voor de aandrijving zorgt een 4-liter V8 met twee turbo’s die 422pk opwekt. Prestaties wil Mercedes nog niet kwijt, maar hij voldoet in elk geval aan de Euro 6 emissienorm.

En productie?

Mercedes zal het model in het voetlicht rijden op het Autosalon van Genève als een ‘bijna productieklare concept car’. Dat betekent eigenlijk gewoon dat hij in productie gaat wanneer er voldoende interesse is.