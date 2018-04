Maakt Jeep nu ook aanhangwagens?

Door: BV

Om wat meer aandacht te genereren rond de nieuwe kleine Jeep Renegade, bedacht het merk een concept car voor het Autosalon van Genève. Die is gebaseerd op de Renegade Trailhawk - de versie met aanpassingen voor terreingebruik - en heeft een speciale kleur, mat zwarte accenten, koelsleuven in de motorkap, verhoogde bodemvrijheid en specifieke 16-duimers.

En dan de aanhangwagen...

Veel speciaals is er dus niet aan die Renegade. Maar hij heeft wel een trekhaak waarin iets aparts hangt. De inspiratie voor zo'n aanhangwagen die eruit ziet als een halve auto komt uit het tuning- en oldtimermilieu, waar zo'n zaken wel vaker gedaan worden. De aanhanger is hier voorzien van een grote touchscreen die dan verbonden is met een computer en een mobiele hotspot. En dat betekent dat het scherm alles kan wat een computer met internetverbinding normaal gezien kan. Jeep somt alle trendy diensten op: Deezer, TuneIn, Facebook en Twitter, maar ook TomTom. Of het handig is dat de aanhangwagen navigatie heeft, trekken wij dan weer in twijfel.