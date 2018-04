Renault, Peugeot en VW populairste automerken februari 2015

Door: BV

2015 was goed, of op z’n minst hoopvol, gestart. Het Autosalon van Brussel kende een recordeditie (voor een klein salon, tijdens de oneven jaren). Maar die grote opkomst heeft zich nog niet vertaald in gestegen inschrijvingscijfers voor nieuwe wagens. Afgelopen maand februari werden 44.504 nieuwe wagens in het verkeer gebracht. Een cijfer dat 3,6% lager is dan dat van februari 2014.

De populairste automerken

De top 5 werd afgelopen maand aangevoerd door Renault dat 4.244 nieuwe voertuigen in het verkeer wist te brengen. Peugeot volgde met 3.867 stuks en VW, dat erg vaak op het hoogste schavot terug te vinden is, moest zich tevreden stellen met de derde stek (3.757 stuks). Opel en Citroen maken met respectievelijk 2.972 en 2.675 voertuigen de top 5 compleet. Een overzicht van de top 38 meest populaire merken hebben we inmiddels op onze facebook-pagina gepost.

Bedrijfsvoertuigen doen het beter

De groei in de voertuigmarkt is terug te vinden bij de bedrijfsvoertuigen. De inschrijvingen van lichte bedrijfsvoertuigen eindigen met 5.087 nieuwe inschrijvingen 8,6% hoger dan een jaar geleden. En ook de cijfers bij de zware voertuigen van meer dan 16 ton MTM gaan resoluut positief: + 6,3%. Enkel het kleine marktsegment van voertuigen tussen 3,5 en 16 ton moet terrein prijsgeven en registreert 109 inschrijvingen (190 in februari 2014).

De motormarkt tenslotte, boert 1,3% achteruit.