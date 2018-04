Porsche kondigt zevende model aan

Door: ADD

Porsche is van plan om 'in de niet al te verre toekomst' zijn aanbod met een zevende model uit te breiden. Dat verklaarde CEO Matthias Müller op de jaarlijkse persconferentie. Wanneer precies welk voertuig op de markt zal komen, voegde hij er helaas niet aan toe. Veelbelovende plannen zouden er wel al zijn, maar het bestuur heeft nog niks besloten.