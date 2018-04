​Audi verkoopt schijtauto's in Frankrijk

Door: BV

Een opmerkelijke titel, of? Wekt hij walging op of maakt hij eerder nieuwsgierig? “Uitwerpselen verkopen goed in Frankrijk” is niet echt een titel die je boven een persbericht van het Duitse DPA zou verwachten.

Feit is alleszins dat de Audi A3 e-tron, een hybride auto waarvan de accu aan het stopcontact opgeladen kan worden, niet slecht verkoopt in Frankrijk. Dat het Franse woord 'étron' zoveel betekent als 'uitwerpsel', 'stronthoop' of 'drol' weerhoudt onze buren er blijkbaar niet van ermee rond te rijden.

Naamswijziging?

Autoconstructeurs hebben wel eens vaker problemen met de benaming van hun modellen. Zo heet de Mitsubishi Pajero in regio's die Spaans spreken of verstaan steevast Montero want het andere lijkt sterk op wat er gebruikt wordt voor een dame van lichte zeden. En de tweede generatie Toyota MR behield in Frankrijk die naam, terwijl die elders gewoon MR2 heette. Wanneer de Fransen MR2 snel proberen uitspreken, leek het immers al snel op 'merde'. Audi lijkt echter nog geen problemen te hebben met de wat onsmakelijke connotatie.