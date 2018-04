Lexus moet € 135.000 dure auto zonder asbak terugnemen

Door: ADD

In de Duitse deelstaat Niedersachsen dwong het gerecht een Toyotadealer om een Lexus die al 44.000 kilometer gereden had, terug te nemen. Reden? De bestelde rokerskit bevatte geen asbak.

De klant moest naar de rechtbank stappen om haar gelijk af te dwingen. Daar argumenteerde de vrouw dat er bij het sluiten van de verkoopsovereenkomst uitdrukkelijk een verlichte asbak besteld was. Die maakte deel uit van het rokerspakket van de € 135.000 dure nieuwe auto.

Geen correctie na verkoop

Achteraf de gewenste asbak plaatsen bleek niet mogelijk. Ook niet, zoals de dealer voorstelde, in de bekerhouder in de middenconsole omdat die dan niet meer gebruikt kon worden waarvoor hij bedoeld was, aldus de rechter.