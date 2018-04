​Dodenteller GM-schandaal staat (voorlopig) op 67

Door: ADD

General Motors verhoogt het aantal dodelijke slachtoffers door een defect contactslot naar 67. Of daar nog meer slachtoffers zullen bijkomen, is op dit moment onduidelijk.

Massale terugroepactie

Vorig jaar moest GM in de VS heel wat auto's terugroepen omdat de kans bestond dat het contactslot defect was. Sommige contactsloten zetten zichzelf zonder specifieke aanleiding in de uit-stand. Waardoor het stuurslot geactiveerd kon worden en sturen dus onmogelijk werd. Ook de correcte werking van de airbags werd in de meeste gevallen verhinderd.

Recordboete

Te gek voor woorden is vooral het feit dat de autoconstructeur van het defect op de hoogte was, maar opteerde om de oorzaak (een veer in het contactslot die onvoldoende sterk was) niet aan te pakken. De kostprijs van het vervangonderdeel bedraagt volgens Amerikaanse media $ 0,57 per stuk. GM lichtte ook het Amerikaanse veiligheidsinstituut niet in en kreeg daarvoor de hoogst mogelijke boete.

Compensatiefonds

Officieel zijn de defecte contactsloten ondertussen al voor minstens 67 doden verantwoordelijk. Het speciaal daarvoor opgerichte compensatiefonds heeft het aantal dodelijke slachtoffers met drie verhoogd. En daar zouden nog wel eens gevallen aan toegevoegd kunnen worden, want de Amerikaanse constructeur heeft nog niet alle ingediende claims behandeld. Eind januari had General Motors in totaal 4.342 claims ontvangen. En daarvan zijn 1.492 aanvragen, waaronder 133 met dodelijke gevolgen, nog niet volledig onderzocht.

Mond snoeren

Als slachtoffers of nabestaanden beslissen om de compensatie aan te nemen, stemmen zij ermee in af te zien van verdere claims. Tot nu toe werd er bij 50 gevallen tot uitbetaling overgegaan.