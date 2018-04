14 jaar? Dan mag je nu met een Renault Twizy rijden

Door: BV

De Europese Unie heeft aan de regelgeving voor de besturing van ‘lichte gemotoriseerde vierwielers’ gesleuteld. En die voorziet dat bestuurders vanaf 14 jaar het stuur ervan mogen plaats nemen, in plaats van de 16 jaar die tot op heden de limiet was. Daardoor is de Renault Twizy 45 (gelimiteerd op 45km/u) vanaf nu ook door een 14-jarige legaal te besturen. Maar niet zonder beperkingen.

Brevet verplicht

Om al op de leeftijd van 14 jaar het stuur van zo’n Twizy te mogen nemen, moet de bestuurder beschikken over een veiligheidsbrevet. In Frankrijk voorziet de plaatselijke wetgeving daar al in (met zowel een theoretische als praktische vorming). In België is er nog geen voorziening.