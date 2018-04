Nissan Leaf is 0,01% onbetrouwbaar

Door: BV

De Nissan Leaf is al vijf jaar op de Europese markt te krijgen. Tijdens die tijd opteerden meer dan 35.000 klanten voor de geheel elektrische Nissan. In 2014 alleen al verkocht het bedrijf er 15.098 stuks van, een stijging van 33% ten opzichte van 2013. Wereldwijd zijn er al 165.000 van verkocht. En hoewel niet duidelijk is of bestuurders er éénduidig tevreden over zijn, is in elk geval één ding zeker. De kans dat je Leaf de geest geeft, is erg laag.

99,99 heeft nooit problemen

De batterijen van de Nissan Leaf zijn 99,99% betrouwbaar. De afgelopen vijf jaar gaven in gans Europa slechts 3 accu’s de geest. Een cijfer dat door geen enkele thermische motor wordt geëvenaard. Een elektrische auto telt ook maar drie belangrijke componenten: de elektromotor, de accu en de stroomomvormer. Daarom is een elektrische auto in onderhoud ook goedkoper dan een conventionele auto (Nissan claimt een besparing van 40%). Maar in aanschaf blijft hij natuurlijk nog een stuk prijziger.