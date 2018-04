De 10 topverdieners uit de Formule 1

Fernando Alonso is de bestbetaalde F1-rijder ter wereld. De Spanjaard krijgt van zijn nieuwe werkgever McLaren-Honda maar liefst € 34,5 miljoen per jaar. Dat is dus meer dan € 650.000 per week! Achter Alonso volgen regerend wereldkampioen Lewis Hamilton en viervoudig kampioen Sebastian Vettel op enige afstand. Maar te klagen over wat op jaarlijks op hun bankrekening gestort wordt, hebben die twee zeker en vast ook niet.