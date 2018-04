Wachten op Godot. Honda S660

Door: ADD

Jammer, maar helaas, Honda heeft voet bij stuk gehouden. Twee jaar na de presentatie van de S660-concept, zal de productieversie van hun mini roadster alleen in Japan rondrijden.

Middenmotor en achterwielaandrijving, uitgebalanceerde gewichtsverdeling, prikkelend motorgeluid, schakelpeddels aan het stuur... Als je de beschrijving van de Honda S660 leest, fantaseer je er al snel een of andere snelle sportwagen bij. Misschien staat het cijfer in zijn naam wel voor het aantal paarden, zoals bij de McLaren 570S? Niet echt.

Kei-roadster

De S660 werd ontwikkeld voor Japan en daar gelden andere dingen dan groot en krachtig. De 660 wijst op de cilinderinhoud en met zijn lengte van 3,39 meter en breedte van 1,47 meter voldoet de roadster net aan de limieten voor Japanse Kei-cars. Een kleine driecilinder turbomotor ontwikkelt 64pk en 104Nm waardoor de mini roadster een topsnelheid van 140km/u haalt.

Met enkele technische trucs helpt Honda de motor om volgroeid te klinken. Geschakeld wordt er in de S660 met, volgens Honda, de eerste manuele zesversnellingsbak in een auto van deze grootte. Als alternatief is er een traploze CVT-transmissie met peddels aan het stuurwiel.