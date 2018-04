Ook India wil een supercar

Door: BV

Het lijkt wel een verplichte fase voor een ontwikkelend land. Na een eigen automerk (als je als natie tenminste groot genoeg bent), moet je het persen van metalen vervoermiddelen tot kunst verheffen. En dan komt de supercar op de proppen. Er zijn nauwelijks industriële landen te verzinnen die géén supercar-project achter de kiezen hebben. En nu valt ook India van die lijst.

Mean Metal Motors M-Zero

Het is een starter die Mean Metal Motors is gedoopt, die de M-Zero realiteit wil zien. Voorlopig worden ergens in Scandinavië twee concepts op bestelling klaargestoomd. Maar de rekenmachine spuwde al wat voorspellingen uit. Er wordt namelijk gemikt op een monocoque in carbon, met een middenmotor die een 4.0l V8 koppelt aan elektromotoren voor 800pk. En dan kan je becijferen hoe snel hij hoort te zijn. 100 in 3 seconden en verder tot 320km/u.