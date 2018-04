VW C Coupé Concept GTE legt brug tussen Passat en Phaeton

Door: BV

Een vierdeurs coupé die tussen de Passat en de Phaeton in hoort te komen. Dat klinkt bekend. Eerder dit jaar maakte de Sport Coupé Concept GTE immers zijn debuut in Genève met diezelfde missie. Maar het kan blijkbaar nog beter en in Shanghai staat deze C Coupé Concept. Meer van hetzelfde, maar een flinke maat groter.

Hoeveel groter?

Wel, in de lengte komt er nog eens 20cm bij, tot 5,07 meter. En de wielbasis zwelt met 17cm, waardoor er al 1,88m lengte is voor de inzittenden. Met zo’n zee van ruimte, ook op de achterbank, is het logisch dat het studiemodel debuteert op het Autosalon in Shanghai. Nergens elders ter wereld hebben de mensen immers zo’n obsessie met beenruimte. Het is er een statussymbool.

Meer dan alleen maar groot

Het interieur is niet alleen groot, maar ook luxueus. En hoewel het geen limousine is, hoor je toch over een chauffeur te beschikken. Die kan via een ‘Chauffeur Mode’ een overzicht krijgen van de afspraken van z’n baas op de achterbank. Achterin zijn de ontwerpers voor een meer huiselijke stijl gegaan met sfeerverlichting en natuurlijke materialen als hout en leder. De schermen die geïntegreerd zijn in de voorstoelen, kunnen via een smartphone of tablet bediend worden. Ook een champagnekoeler ontbreekt niet.

GTE staat voor Hybride

Alles wat uit de Volkswagenfabrieken loopt met GTE op de kofferklep is een hybride en dit is geen uitzondering. Hij is naar omvang wel weer bescheiden gemotoriseerd. Een elektromotor levert 124pk, de tweeliter benzinemotor 210pk. En samen wordt het nooit meer dan 245pk en 500Nm. Z’n top van 232km/u of sprinttijd van 8,6 seconden zijn dan ook erg gemiddeld voor het segment. Maar z’n verbruik van amper 2,3l/100km gooit wel grote ogen. Het is te danken aan een geheel elektrische autonomie van 50km (bij maximaal 130km/u).

Hij is er in 2017

Volkswagen wil de C Coupé in 2017 in China op de markt hebben. Maar als brug tussen de Passat en de nieuwe Phaeton (jaja, daar is nog steeds sprake van) zou hij ook kans maken op andere markten.