Het komt: de plastic versnellingsbak

Door: BV

De tandwielen in een versnellingsbak zijn - uiteraard - vervaardigd uit staal. Dat is al zo sinds het prille begin. Door de jaren heen zijn die raderen wel gevoelig smaller en lichter geworden. Tegelijk worden betere staalsoorten gebruikt. Een negentrapsautomaat van tegenwoordig is niet zelden lichter en compacter dan een handbediende vijfbak van een decennium geleden, hoewel er dubbel zo veel onderdelen in zitten. Volgens sommigen is dat nefast voor de duurzaamheid (met een ingebouwde ‘end of life’), maar de grens is nog niet bereikt. Aan de Japanse Gifu Universiteit is nu een plastic tandwiel ontwikkeld dat het stalen exemplaar zou kunnen vervangen. En het gaat niet eens om verre toekomstmuziek. In 2017 start de productie.

Met carbon versterkt

Een plastic tandwiel is een stuk lichter en goedkoper dan een stalen exemplaar. En daar heb je meteen de twee voornaamste beweegredenen voor de autosector om geïnteresseerd te zijn. Het eerste helpt bij het verlagen van de CO2-uitstoot, het tweede maximaliseert de winst (want je denkt nu toch niet dat een auto er goedkoper door zal worden). Maar helaas is plastic een zacht materiaal. Zo zacht dat zelfs dat alleen de goedkoopste afstandsbediende speelgoedauto’s plastic gebruiken voor de overbrenging. Maar er is een oplossing bedacht. De Gifu Universiteit voorziet het contactoppervlak van het tandwiel immers van een kleine hoeveelheid carbon. Het tandwiel blijft gevoelig goedkoper dan staal, maar het is dan wel sterk genoeg. De constructie van auto-onderdelen was een specifieke ontwikkelingsdoelstelling. Benieuwd wanneer we de eerste plastic versnellingsbak te zien krijgen…