Daimler rijdt op wolkjes

In het eerste kwartaal van 2015 heeft Daimler 2,9 miljard euro verdient dankzij de vele nieuwe modellen en diverse besparingsmaatregelen. En dat betekent een groei van bijna tweederde, zoals het bedrijf dinsdag in Stuttgart aankondigde.

Groeistrategie, een productoffensief en een efficiëntieprogramma, het loonde allemaal aldus Daimler ceo Dieter Zetsche, wiens contract volgend jaar herbekeken wordt. Bijna twee keer zoveel winst als in het voorgaande jaar blijft er voor de groep over: een dikke twee miljard euro. De omzet van de constructeur steeg met 16 procent tot 34,2 miljard euro.

460.000 verkochte auto's

De stijging is vooral te danken aan de goedlopende verkoop in de autodivisie. Met bijna 460.000 verkochte auto's in de eerste drie maanden van het jaar heeft Daimler een recordomzet behaald. Vooral de vraag naar de A-, B- en C-klasses en SUV’s was groot. In maart kon Mercedes-Benz zelfs rivaal Audi achter zich laten.



China blijft groeien, Rusland verzwakt

De ontwikkelingen op de wereldwijde automarkt bekijkt Daimler met weinig optimisme. In plaats van de verwachte vier procent stijging wereldwijd, rekent het bedrijf in 2015 op slechts drie procent. Wat echter niet voor de belangrijkste markten geldt. China, bijvoorbeeld, zal de grootste bijdrage aan de wereldwijde stijging blijven leveren. Vrij zwak daarentegen zal de Russische markt presenteren. En toch heeft Daimler tegen die trend in aanzienlijk beter gepresteerd in Rusland in het eerste kwartaal.