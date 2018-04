Eerste beeld van volgende verlengde BMW 7 Reeks

Door: ADD

Het geluk staat niet aan BMW’s zijde. Of toch niet als het gaat over de geheimhouding van de nieuwe 7 Reeks. Eerst ging namelijk de normale BMW 7 Reeks het internet rond en nu ook de verlengde versie (of “Li’’).

De foto werd anoniem naar de BMW Blog Bimmer Today stuurd. Duidelijk zichtbaar is de Hofmeister knik (een kromming in de C-stijl die kenmerkend is voor de moderne BMW’s) en die was bij de camoufleerde exemplaren nog niet te herkennen. Nieuw is een chromen strip die beginnend bij de bumper vooraan tot aan de onderranden van de deuren achteraan loopt. Bimmer Today vermoedt dat het om een kenmerk van de Luxury Line gaat. Maar BMW weigert voorlopig alle commentaar over de foto’s.

Even recapituleren

Technisch gezien zal de volgende BMW 7 op het geheel nieuwe 35up platform komen te staan. Wat zijn looks betreft, wil hij van twee walletjes eten. Enerzijds zal hij wat robuuster uitvallen, omdat hij in de breedte licht toeneemt. Anderzijds zal hij delicater lijken en dan denken wij in het bijzonder aan het lichtontwerp. De koplampen reiken tot aan de nieren in de grille en worden vlakker. De motorkap glooit eleganter en lijkt zo minder gespierd.

De wereldprimeur van de BMW 7 Reeks vindt plaats op de IAA in Frankfurt in September.