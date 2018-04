Clarkson & co werken aan House of Cars

Door: ADD

In de Britse pers lezen we dat de onderhandelingen tussen het voormalige Top Gear-team rond de buiten gegooide Jeremy Clarkson en de Amerikaanse streaming-dienst Netflix in de eindfase zitten. De op stapel staande autoshow met Clarkson, James May en Richard Hammond en hun producer Andy Wilman zal vermoedelijk "House of Cars" heten, een eerbetoon aan het zeer succesvolle politieke drama "House of Cards" met Kevin Spacey. Verdere details zijn nog niet bekend, behalve dan dat het format erg op dat van Top Gear zal lijken.

Een nieuw presentatorentrio voor Top Gear

Voor het origineel heeft de BBC naar verluidt ondertussen al opvolgers gevonden. De Britse omroep hoopt weldra de uitzendingen door te laten gaan met voormalige model Jodie Kidd, acteur Philip Glenister en motorracer en presentator Guy Martin. Die drie moeten het nieuwe dream team worden. Hun contracten zouden zo goed als getekend zijn, de eerste uitzendingen moeten we evenwel niet vóór het voorjaar van 2016 verwachten.