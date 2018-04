​​​​Europese automarkt groeit 20 maanden op rij

Door: ADD

De autoverkoop in de eurozone is in april blijven stijgen, maar de groei kent evenwel een terugval: 6,9 procent tegenover 10,6procent de maand voordien. In april werden bijna1.170.000voertuigen verkocht in de EU. Daarmee groeit de afzet 20 opeenvolgende maanden.

In april werden op alle belangrijke markten meer voertuigen verkocht. Enkel Italië (+24,2procent) slaagde erin het beter te doen dan het Europese gemiddelde. In Duitsland(+6,3), het Verenigd Koninkrijk (+5,1), Spanje (+3,2) en Frankrijk (2,3) daarentegen viel de plus onder het gemiddelde. En ook in ons land werden in verhouding minder nieuwe auto’s in het verkeer gebracht.