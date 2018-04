​​Saab wil met nieuwe Chinese partners uit het dal

Door: ADD

De productielijnen liggen bij de Zweedse constructeur Saab al geruime tijd stil. Een nieuwe samenwerking met Chinese partners moet daar nu verandering in brengen.

Nieuwe plant in China

Het ondertussen al meerdere keren doodverklaarde Saab wil met twee nieuwe Chinese partners uit de crisis geraken. De eigenaars van Saab (het Chinese consortium National Electric Vehicle Sweden, Nevs) willen in de toekomst gaan samenwerken met de ‘Tianjin Binhai Hi-tech industrial Development Area’ en de ‘Beijing State Research Information Technology Company’. In de buurt van Peking plannen ze samen een fabriek gespecialiseerd in elektrische voertuigen en een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum op te starten.



Geen illusies

NEVS-ceo Mattias Bergman verklaarde dat de focus van NEVS op de productie van hoogwaardige elektrische voertuigen zal liggen, met China als belangrijkste markt. De nieuwe samenwerking zou een belangrijke aanvulling zijn op de middelen die ze in Trollhättan hebben. Daar, in het westen van Zweden, werd de autoproductie in mei 2014 stopgezet. Veel hoop dat er ooit nog auto’s van de band zullen rollen, is er niet. Bovendien doen de nieuwste ontwikkelingen ons vermoeden dat NEVS de productie naar China wil verhuizen.