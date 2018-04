Uitstel of afstel voor talloze nieuwe Jeeps, Dodges, Chryslers

Door: BV

Van Sergio Marchionne, de grote baas bij Fiat-Chrysler, is geweten dat hij niet graag geld uitgeeft aan onderzoek en productontwikkeling. Eerder zette hij dat in Europa al op een erg laag pitje voor Fiat en Alfa Romeo. Daardoor hebben beide merken nu nog nauwelijks relevante of recente modellen in de portfolio. Met nefaste gevolgen voor de afzetvolumes, maar dat schijnt hem niet te deren. En nu heeft de Italiaan zich ook gemoeid met de ontwikkelingsagenda van de Amerikaanse merken.

Modellen rekken

Marchionne rekt graag de levensduur van z’n modellen. Zo staat de Fiat 500 nu al 8 jaar in de catalogus en wordt er zelfs nog een facelift van voorbereid. De meeste automerken beschouwen 7 jaar als een complete productcyclus. En die 500 was (want eigenlijk een verklede Fiat Panda uit 2003) eigenlijk al niet zo fris toen hij op de markt kwam. En rekken zal hij nu ook doen in de VS.

De Ram 1500 - één van de verkoopstoppers uit het Amerikaanse productgamma van FCA - moet een half jaar langer wachten op een facelift, nu ten vroegste in november 2017. Een nieuwe Wrangler is er nu midden 2017 in plaats van bij de jaarwisseling.

Meer vertraging voor Jeep

Een compleet nieuwe Grand Cherokee is een jaar uitgesteld, terwijl een grotere Grand Wagoneer wellicht nog meer vertraagd is. En ook vervanging van de Patriot en Compass moet wachten. Opvolging zou in 2016 in productie gaan, maar dat is al minstens een jaar uitgesteld.

Dodge krijgt nog minder, Chrysler is zowaar nog slechter af

Een Dodge Dart en Dodge Journey stonden op de lijst voor een complete redesign in 2016. Dat wordt 2019 of 2020. Een jaar vertraging is er ook voor de redesign van de Dodge Charger, Dodge Challenger en de Chrysler 300. En nu we toch bij Chrysler zijn: grote en middelgrote crossovers van dat merk waren voorzien voor 2017 en 2018. Daar wil Marchionne nu zelfs geen datum meer voor geven. De ontwikkeling ervan is geschorst.