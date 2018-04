Chinese markt wankelt

Door: ADD

Onder andere de voorliefde van Chinezen voor aandelen heeft de groei van de automarkt aldaar geremd. Het aantal nieuwe personenauto was in mei ‘slechts’ gestegen naar 1.570.000 en dat betekent in vergelijking met het voorgaande jaar een stijging van amper 3,8 procent. Dat maakte Cui Dongshu, secretaris-generaal van de Chinese automobielvereniging (PAC) bekend. Daarmee is de groei van de grootste automarkt ter wereld nu gedaald tot de laagste waarde ooit gemeten voor de maand mei.

CO2-beperkingen en aandelen

De Chinezen investeren hun geld liever in aandelen dan in auto’s, aldus de verenigingsvoorzitter. Bovendien staat de branche onder druk door maatregelen van de regering die verkoop wil remmen om zo de enorme luchtvervuiling in de metropolen tegen te gaan. In de eerste vijf maanden van 2015 steeg verkoop van auto's nog met 10,6 procent tot 8,5 miljoen. In april al waarschuwde de Chinese vereniging dat de groeiverwachting van 7 procent voor het volledige jaar in het gedrang zou komen.

Uitheemse constructeurs zijn de dupe



Vooral buitenlandse autoverkopers lijden onder de zwakke cijfers. Terwijl de grootste Chinese fabrikant van SUV’s "Great Wall Motor" zijn omzet in mei met 26 procent zag stijgen, werd de Amerikaanse autofabrikant General Motors geconfronteerd met een daling van 4 procent, ondanks een kortingsoffensief.