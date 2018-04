McLaren presenteert sinistere P1

Door: BV

Met de duimen zitten draaien, dat is niet de sterkste kant van MSO (McLaren Special Operations). Niet dat daar iets mis mee is, maar inmiddels hebben we al zo veel verschillende speciale uitvoeringen van de McLaren P1 gezien dat het een beetje absurd wordt. Er zijn maar 375 exemplaren van gebouwd en blijkbaar hebben heel wat eigenaars nog een stuk dieper in de buidel getast voor een extra speciaal exemplaar. En als het zo doorgaat is een standaard P1 straks het zeldzaamst van al.

Sinister uiterlijk

Een koets met twee kleuren is tegenwoordig weer een rage. En deze P1 van MSO speelt daar helemaal op in, ook binnenin overigens. Meer nieuws dan de aparte kleurencombo valt er overigens niet te rapen. Of je moest het net als ons een beetje apart vinden dat deze P1 voor Engeland bestemd is, maar het stuur toch aan de linkerkant heeft zitten. Wellicht is dat omwille van de herverkoopwaarde.