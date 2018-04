Vrouw van 97 rijdt rally in Rolls-Royce van ’63

Door: BV

De Amerikaanse Dorothy Caldwell wordt met haar leeftijd van 97 jaar wellicht de oudste deelneemster aan een rally ooit. Ze is ingeschreven voor de Trans-America Challenge. Een zo maar eventjes 9.350km lang evenement dat op 7 juni start in Halifax en op 28 juni eindigt in San Francisco.

Met airconditioning

Dorothy neemt zelf niet het stuur. Dat komt in handen van haar zoon, die actief is bij het F1-team van McLaren. Ze zal navigeren. In een Rolls-Royce Silver Cloud uit 1963. Ze stond op de Rolls-Royce omdat die comfortabeler is en airconditioning heeft. De dame zegt immers dat ze het stilaan (!!) wat moeilijker krijgt. Zo kan ze de afstanden alleen nog zien met een bril op. Bovendien zit ze midden in een verhuis en wil ze zichzelf niet overbelasten. In het verleden nam ze eerder al aan enkele gelijkaardige evenementen deel, maar ze gaat ervan uit dat dit haar laatste deelname is. Ze wil het een beetje rustiger aan gaan doen.