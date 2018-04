Bouw Ferrari-pretpark Barcelona gestart

Door: BV

Er is al een Ferrari-pretpark in Abu Dhabi, maar een ticketje heen en weer is nogal prijzig. Maar er is goed nieuws. Vlakbij Barcelona komt er een tweede pretpark dat helemaal in het teken van het Italiaanse merk staat. Formule 1-teambaas Maurizio Arrivabene en en Ferrari's F1-coureur Sebastian Vettel legden de symbolische eerste steen. Daarna nam PortAventura, een gigantisch resort en themapark nabij Barcelona, de rest van de bouw van het zogenaamde Ferrari Land over.

Opening begin 2017

Als het Ferrari-gedeelte eind 2016 klaar is en begin 2017 wordt geopend zal het (samen met het reeds bestaande PortAventura) het op één na grootste amusementspark van Europa zijn. De 75.000m2 Ferrari-speelruimte zal maar liefst € 100 miljoen kosten. Maar er komt ook wel wat…

De hoogste en snelste rollercoaster van Europa bijvoorbeeld. En de unieke ervaring om binnen vijf seconden van nul naar 180 km/u afgeschoten te worden in een achtbaan. Daarnaast zijn er – hoe kan het anders – tal van racesimulatoren te vinden om je een echte F1-piloot te wanen. Bekomen van alle actie kan nadien in het 5-sterrenhotel met 250 kamers.