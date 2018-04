Jaguar XJ kan er weer tegen

Door: BV

Jaguar heeft het druk. Vooral dan met de lancering van de Jaguar XE en XF. Compleet nieuwe modellen die eindelijk eens voldoende klanten moeten afsnoepen van modellen als de BMW 3-Reeks (XE) en 5-Reeks (XF). Aan een compleet nieuwe toplimousine komt Jaguar nog niet toe, ook al staat die XJ al zes jaar in de catalogus. Maar het bedrijf had nog net voldoende tijd om er een facelift bij te nemen. Die staat eind dit jaar bij de dealer.

Subtiele wijzigingen

Aan de buitenzijde word je niet met de neus op de feiten gedrukt. Daarvoor zijn de aanpassingen te subtiel. En nochtans is het de neus waaraan het meest gewerkt is. De XJ heeft een grotere grille en luchtinlaten, er zijn nu verchroomde lamellen en elke XJ verlaat voortaan de fabriek met LED-koplampen. Achteraan: eveneens LED-verlichting, ovale uitlaatspruitstukken en een gedeeltelijk in hoogglans zwart uitgevoerde bumper.

Nieuws onder de kap

Daar tref je een verbeterde 3-liter V6 diesel aan. Goed voor 306pk en 700Nm, terwijl dat 275pk en 600Nm was. En hij werd ook schoner. Het CO2-cijfer is nu 149g/km, 10g minder dan voorheen.

Het benzinegamma wijzigt niet. Daar zit een 2-liter vierpitter met 240pk en 340Nm, een geblazen V6 met 340pk en de ronduit criminele V8-compressor die 550pk rijk is. Een achtbak (automatisch) hebben ze allemaal.

Meer snufjes

Mercedes z’n S-Klasse en BMW’s nieuwe 7-Reeks spelen de kaart van de technologie uit. Ze zitten nokvol snufjes. Van de meerderheid kan je je de vraag stellen of je ze echt nodig hebt, maar het staat als een paal boven water dat de klant ervoor valt. Jaguar klampt aan. Onder meer door automatische parkeerhulp en een adaptieve cruise-control aan te bieden die kan filerijden. En er zijn apps en een wifi-hotspot in de auto. Het nieuwe InControl Touch Pro premium infotainmentsysteem tenslotte, heeft een 60 GB harde schijf en wordt bediend via een groot touchscreen dat naar wens is in te delen.