Radiopresentator Chris Evans gaat naar Top Gear

Door: BV

Op zondag 28 juni gaat de allerlaatste aflevering van Top Gear met Jeremy Clarkson, James May en Richard Hammond in première. Het zag er lang naar uit dat het jongste seizoen van het meest succesvolle non-fictie-programma ter wereld onvolledig zou blijven nadat sterpresentator Clarkson door de BBC aan de deur was gezet na (lang niet het eerste) incident.

Top Gear doet het nog één keer

Het materiaal dat de BBC inblikte, maar niet uitzond, wordt in één extra lange aflevering van het automobielprogramma gepropt. Daarvoor mocht Jeremy Clarkson nog eens naar de studio, om commentaar in te spreken, na een afkoelperiode weliswaar. Jezza, Captain Slow en The Hamster zullen samen een nieuw autoprogramma maken voor streaming-dienst Netflix. De BBC beraadde zich inmiddels over een nieuwe richting voor Top Gear. En omdat het programma zo sterk werd gedragen door z’n presentatoren, zijn die keuzes van groot belang. Eén naam is nu alvast bevestigd: die van radiopresentator Chris Evans. Evans kwam overigens eerder al aanbod in Top Gear omwille van z’n uitgebreide collectie Ferrari’s. Die zijn overigens allemaal (op één na) in het wit gespoten.

De BBC geeft aan dat Evans de eerste is van een nieuwe line-up. De namen van de andere presentator of presentatoren zijn nog niet bekend.