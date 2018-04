BMW verslaat Ford

Door: ADD

Voor het eerst sinds 2012 is Fords één-liter driecilinder motor niet de "International Engine of the Year". De hoofdprijs gaat dit jaar nipt naar BMW’s driecilinder uit de hybride i8. Die benzinemotor met een cilinderinhoud van 1,5 liter plus elektrische ondersteuning is eveneens "Best New Engine" en wint in zijn cilinderklasse.

Eervol tweede

Voormalig meervoudig winnaar, de 1-liter van Ford uit de "Ecoboost"-reeks staat op de tweede plaats. Als derde beste koos de jury de 1,2-liter turbo driecilinder van PSA.

In de categorie minder dan een liter cilinderinhoud haalt Ford daarentegen de overwinning opnieuw binnen, met ruime voorsprong op de nummer twee: de GM-turbo driecilinder uit de Opel Adam en Corsa. In de categorie tot 1,4 liter triomfeert PSA met een driecilinder 1.2 voor de 1.4 TFSI van Volkswagen.

Tesla heeft de schoonste

De aandrijflijn van de Tesla Model S werd bekroond tot groenste motor. Voorts werden er ook nog prijzen uitgedeeld aan de Mercedes-AMG 2.0 Turbo, Audi 2.5 vijfcilinder, BMW M 3.0 zescilinder, McLaren 3.8 Twinturbo V8 en de Ferrari 4.5 V8.