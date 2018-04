Back to the future met Lexus Hoverboard

Door: ADD

Voor fans van de film "Back to the Future" moet 2015 een teleurstellend jaar zijn. In het tweede deel van de trilogie reist protagonist Marty McFly van 1985 naar 2015. Daar ontdekt hij vliegende auto's en weersverwachtingen die tot op de seconde kloppen. Maar één cult-object uit de film is nu een feit. Lexus bouwt de Slide en dat is een hoverboard, een soort zwevend skateboard zonder wielen dus.

Het onmogelijke wordt mogelijk



Met behulp van magnetische zweefkracht beweegt de Lexus Hoverboard zich voort zonder de grond te raken. "Door de combinatie van met vloeibaar stikstof gekoelde supergeleiders en magneten kon Lexus het onmogelijke mogelijk maken", klinkt het in het persbericht. Het teaser-filmpje toont inderdaad een zwevend bord gemaakt van bamboe. Volgens Lexus vinden de komende weken in Barcelona testen plaats.



Amazing in Motion

De Hoverboard is uitdrukkelijk een prototype en dus zijn er geen plannen om het ding op de markt te brengen. Het zwevende bord maakt deel uit van het „Amazing in Motion“-project waarin de Japanse fabrikant met toekomstige technologieën experimenteert.

Addertje onder het gras

Het ziet er allemaal heel erg indrukwekkend uit. De Hoverboard van Lexus rookt als een stoere stoomtrein en zweeft cooltjes een paar centimeter boven de grond - maar enkel en alleen als eronder zich een laag metaal bevindt. Boven asfalt, hout of water zou de Slide crashen. Vraag maar aan Marty McFly wat er gebeurt als je met een hoverboard boven een vijvertje terechtkomt.