Europa vreest geen bandenmonopolie

De Europese Commissie staat de overname van de Italiaanse bandenfabrikant Pirelli door het Chinese chemiebedrijf ChemChina toe. De commissie besluit dat er geen bezwaren zijn: "Klanten zullen een voldoende aantal alternatieve leveranciers blijven hebben."



In maart had ChemChina voor bijna 1,9 miljard euro al 26,2 procent van de Pirelli-aandelen verworven. In een volgende stap wil de groep een bod uitbrengen op de rest van het bedrijf. Pirelli is de vijfde grootste bandenfabrikant ter wereld. Het in 1872 opgerichte Milanese bedrijf is verder ook bekend van de Pirelli-kalender, vraag is echter of de preutse Chinezen die zullen blijven uitgeven.