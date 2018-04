Tesla verkoopt helft meer

Door: ADD

E-autopionier Tesla zag de verkoop fors de hoogte ingaan. In het tweede kwartaal van 2015 konden de Amerikanen in vergelijking met vorig jaar 52 procent meer exemplaren van de huidige Model S uitleveren. Met 11.507 voertuigen bereikt het bedrijf van Elon Musk een nieuw record. Zo slaagden ze er zelfs in hun verkoopprognoses te overtreffen.

Ambitieuze doelen

Over het volledige jaar wil Tesla 55.000 auto’s aan de man brengen. Daarvoor richten ze hun hoop op de elektro-SUV Tesla Model X die in september op de markt komt. Analisten verwachten dat het nieuwe model voor een omzetboom zal zorgen in het laatste kwartaal. Er zouden al duizenden bestelbonnen getekend zijn.