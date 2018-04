De top 10 meest geflitste auto’s in België

Afgelopen jaar werden in ons land zo maar eventjes 3,3 miljoen flitsboetes uitgeschreven. Als dat allemaal minimumbekeuringen waren - wat natuurlijk lang niet het geval is - dan was dat nog steeds goed voor een bonus van € 165 miljoen voor de schatkist. Het BIVV lichtte de bekeuringen door en compileerde een lijst van de meest geflitste automodellen. Dit is de top 10.