Italiaanse Politie gooit Alfa Romeo buiten

Door: BV

De Italiaanse Polizia di Stato en de Carabinieri. Je vereenzelvigt ze eigenlijk een beetje met Alfa Romeo. Al tijdens de originele Italian Job zag je ze ermee achter Mini’s jagen en eigenlijk was er nog niets veranderd. Het rollend materieel bestaat er uitsluitend uit Alfa’s, Fiats, een Lamborghini voor de show en een Iveco als het echt praktisch moet zijn. Maar er komt verandering in. De twee bovenstaande politiekorpsen hebben de krachten gebundeld voor een groepsaankoop van nieuwe dienstwagens en de keuze viel op de Seat Leon.

Speciaal geprepareerd

De Leon van de Italiaanse politie wordt aangedreven door een 150pk sterke 2.0 TDi, heeft een specifiek onderstel en is aan de voorzijde gepantserd. Ruim 200 zijn er al geleverd en alleen al dit jaar volgen er nog 700. In het totaal worden het er meer dan 4.000 op drie jaar tijd.

Geen keuze?

Een specifieke reden voor de keuze voor Seat wordt niet gegeven, maar de prijs zal er ongetwijfeld mee te maken hebben. En dan is er nog het feit dat je bij Fiat en Alfa Romeo tegenwoordig moet zoeken naar een valabele dienstwagen. Een Fiat 500X of zelfs een Alfa Romeo Giulietta valt duidelijk in een andere categorie. En als zelfs al de Italianen hun rug keren naar Fiat en Alfa Romeo…