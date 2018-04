Hier tank je goedkoop op reis

Door: ADD

Een roadtrip door Nederland, Italië of Engeland? Als dat je vakantieplannen deze zomer zijn dan voorzie best wat extra budget voor brandstof. De benzineprijzen in deze landen zijn namelijk de hoogste in Europa. Dat berekende de tank-app EnerQuick op basis van wat je vorige maand aan de pomp betaalde. Volgens hen zou je bijvoorbeeld beter naar Polen trekken, daar kost een liter benzine slechts € 1,18. Het goedkoopst tanken automobilisten in Bulgarije, een liter benzine kon je er in juni voor gemiddeld € 1,17 krijgen. België belandt met een gemiddelde prijs van € 1,49 per liter in de bovenste helft van de rangschikking.

Hoeveel kost benzine in Europa? Van duur naar goedkoop.