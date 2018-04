Lykan HyperSport: niets of niemand ontsnapt eraan

Door: ADD

De Lykan HyperSport die in Abu Dhabi patrouilleert is niet alleen een van de duurste en snelste politie-auto’s ter wereld. Hij heeft ook de allernieuwste technologie aan boord om op snelheidsduivels en criminelen te jagen.



High-tech voor Hypercar

De Lykan is uitgerust met het intelligente camera-systeem ekin Patrol. En dat heeft het allemaal. Zelfs bij hoge snelheden kan ekin Patrol via camera's in de zwaalichtbalken de snelheid van voorbijrijdende auto's meten, nummerplaten scannen en op vraag daarvan een rapport opstellen of direct al een bekeuring uitschrijven. En je hebt er geen verhaal tegen want ekin Patrol legt alles op video vast en slaat de data op. Of de auto gestolen is, weet het systeem natuurlijk ook. En indien gewenst, scant de Lykan Ekin Patrol tegelijkertijd ook nog eens gezichten, vergelijkt die met de database en slaat alarm als er een gezochte crimineel tussen zit.



Al in Europa gebruikt

Het systeem is het neusje van de zalm, volgens de fabrikant. En het is ook al aangekomen in Europa. In April werd Ekin Patrol voor het eerst gepresenteerd op de vakbeurs Infopol in ons land en tijdens de Europese Spelen in Baku eind juni waren een aantal politieauto's al uitgerust met de sluwe zwaalichtbalken. Of Ekin Patrol ooit naar België komt, lijkt ons in het huidige klimaat van besparingen hoogst onwaarschijnlijk.