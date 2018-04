Studie: rappers zijn geobsedeerd door deze auto’s…

Door: BV

Het is weer even wat anders dan het zoveelste lijstje met populaire autokleuren (ja, wit staat wereldwijd nog steeds op 1), of zelfs de lijst met nutteloze opties. Het Amerikaanse Magazine Cuepoint dook voor de afwisseling eens een enorme database met rapteksten in en kwam tot deze conclusie.

Rappers zijn auto-geobsedeerd

Het is moeilijk om uit te maken of het nu positief of negatief is voor het automerk in kwestie, maar in rap wordt het vaakst verwezen naar Mercedes-Benz. Het merk doet het zelfs beter dan de Amerikaanse merken Cadillac en Chevrolet. En daarmee hebben we - in volgorde - zelfs meteen de Top 3 gehad. Dat betekent echter niet dat Mercedes de eerste plaats op de lijst van automodellen inneemt. Nee, die gaat naar een specifieke auto van Amerikaanse makelij: de Chevrolet Impala. En nog gedetaileerder: de Impala van 1964. Een auto die je in Amerika voor een prikje kon kopen, maar dan wel helemaal naar je hand moest zetten.

Rapper ‘The Game’, afkomstig van de Amerikaanse westkust, heeft het het vaakst over auto’s. Maar het is Gucci die het meeste ‘autotracks’ heeft. In niet minder dan 302 nummers gaat het erover.

Weinig inspiratie?

Echt opmerkelijk zijn de rappers niet in hun autokeuze. Sterker nog - het ligt allemaal nogal voor de hand. Lamborghini, Porsche, Aston Martin, Maserati, Bugatti, Bentley, Ferrari, maar ook Jeep, Jaguar, Lexus en Hummer worden frequent bezongen. Nog een opvallend feit: het gaat erg vaak over lijkwagens, maar daarvan wordt het merk niet noodzakelijk gespecificeerd.